El Gobierno eliminó las retenciones a la soja y otros granos hasta el 31 de octubre

El Gobierno anunció que las exportaciones agroindustriales tendrán retenciones cero hasta el 31 de octubre. Lo informó el portavoz Manuel Adorni en sus redes sociales.

El objetivo de la medida, expuso el funcionario, es “generar mayor oferta de dólares durante este período”. “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, aseguró Adorni en su anuncio.

Según el portavoz, la resolución regirá por poco más de un mes y se aplicará a todos los cultivos. El objetivo del Gobierno es acelerar el ingreso de divisas y dar previsibilidad al mercado cambiario.

El periodista César Tapia dialogó con el equipo de Creer o reventar y dio detalles sobre la medida, tras destacar la importancia del anuncio.