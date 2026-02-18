El Gobierno elimina los cambios a las licencias médicas en la reforma laboral

El Gobierno decidió eliminar los cambios vinculados a las licencias médicas que estaban contemplados en el proyecto de reforma laboral, en medio de negociaciones parlamentarias y debates con distintos sectores sindicales y políticos.

Josefina Tajes, abogada y asesora de Patricia Bullrich, dialogó con el equipo de Primer round y explicó el panorama del tratamiento legislativo del proyecto, al señalar que "fue un error humano" el artículo que modificaba el pago de las licencias médicas.

"Si hay algo que tiene este gobierno es que cuando algo molesta o hace ruido lo soluciona, y así se hará, y no por esto vamos a dejar de considerar los múltiples y grandes beneficios que trae esta modernización", expresó.

La reforma laboral incluye modificaciones en distintos aspectos del régimen de trabajo, pero el capítulo referido a las licencias médicas había generado cuestionamientos y preocupación en algunos sectores. Al tratarse de cambios sobre un texto que ya tiene media sanción, la iniciativa deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.

El debate continúa en el Congreso, donde el oficialismo intenta consolidar apoyos suficientes para aprobar una iniciativa que considera central dentro de su agenda económica.