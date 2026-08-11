El Gobierno destinó más de $3,4 billones para atención en discapacidad

En una nueva reunión del Consejo Federal de Salud, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, informó que la transferencia de recursos desde Nación hacia las jurisdicciones en materia de discapacidad supera los $3,4 billones.

Esto incluye $192.485 millones en prestaciones del Programa Incluir Salud y de de Alto Costo y Baja Incidencia y $3,2 billones en Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

Según lo informado durante el encuentro, esta inversión en prestaciones de discapacidad, se suma al presupuesto destinado a la compra de medicamentos de alto precio y oncológicos.

Entre enero y julio de este año, el Ministerio de Salud de la Nación destinó para la compra de esos medicamentos más de $234.000 millones para la atención de 8.298 pacientes y se proyecta una inversión de más de 400.000 millones.

El segundo tema de la jornada fue el seguimiento de las estrategias de vacunación que implicó una inversión de más de $244 millones para la compra de vacunas en 2026.

El director general de Logística y Procesos, Juan Pablo Saulle, presentó el Mapa de coberturas y distribución de vacunas desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Según el funcionario, “hasta ahora, estos datos sólo podían consultarse en los informes cerrados del año siguiente, por lo que este desarrollo será una herramienta fundamental para la consulta y seguimiento de datos en tiempo real”.

Esta herramienta, será de acceso público y se encontrará alojada en el sitio web de la cartera sanitaria nacional, y permitirá consultar la cantidad de dosis aplicadas de cada vacuna de Calendario a nivel nacional y jurisdiccional.

También permitirá consultar el porcentaje de cobertura alcanzado en relación a la población objetivo, comparar la evolución de las coberturas con años anteriores, y la cantidad de dosis distribuidas según el plan de entrega acordado con cada una de las jurisdicciones.

El encuentro, encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, reunió a las máximas autoridades sanitarias del país.

En esta ocasión, los temas abordados incluyeron además las estrategias a implementar para seguir mejorando el funcionamiento del Programa Incluir Salud.

Las autoridades de la cartera sanitaria nacional presentaron también el desarrollo de una nueva herramienta para el monitoreo de la vacunación, y pusieron en valor las acciones a implementar para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

Finalmente, se compartió la actualización de los eventos de notificación obligatoria; y los avances en la elaboración del Informe de Estadísticas Vitales 2025.