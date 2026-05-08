El Gobierno destacó un operativo histórico contra el narcotráfico y anunció el envío del “Super RIGI” al Congreso

La administración de Javier Milei presentó los detalles de un operativo considerado “histórico” contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe y, al mismo tiempo, anunció el envío al Congreso de un nuevo régimen de incentivo a las inversiones denominado “Super RIGI”, orientado a promover sectores estratégicos e impulsar proyectos industriales de gran escala.

Durante una conferencia encabezada por funcionarios nacionales, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que la Policía Federal logró interceptar por primera vez en la historia argentina una avioneta narco en una pista clandestina ubicada en la localidad santafesina de Vera.

“El procedimiento constituye un hito histórico porque es la primera vez que se logra una operación de estas características en el país”, sostuvo la ministra, al destacar el trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, la Policía Federal y el Departamento Federal de Investigaciones.

La investigación se desarrolló durante 45 días y contó con la participación de la PROCUNAR, la Justicia Federal y brigadas especiales desplegadas en la zona. Según detalló la funcionaria, la causa se inició a partir de información aportada por la DEA sobre vuelos clandestinos procedentes de Bolivia vinculados a organizaciones criminales internacionales.

El operativo permitió detener a ocho personas, entre ellas el piloto y copiloto de nacionalidad boliviana y seis integrantes argentinos de la organización. Además, fueron secuestrados vehículos, equipos de comunicación y teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación.

Monteoliva resaltó el trabajo de los grupos especiales que permanecieron durante semanas en una zona aislada realizando tareas de vigilancia. “Hombres y mujeres estuvieron ocultos en condiciones muy complejas, sin señal de celular ni conexión, realizando una tarea clave para concretar este procedimiento”, afirmó.

La ministra también aseguró que la Argentina “es hoy uno de los países de la región que más difícil le está poniendo el accionar a las organizaciones criminales y al terrorismo”, y vinculó esos avances al fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad.

En la misma conferencia, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que la Justicia dejó sin efecto la cautelar presentada por la CGT que suspendía la Ley de Modernización Laboral, por lo que la normativa comenzará a entrar en vigencia.

Asimismo, confirmó que el Gobierno enviará en los próximos días al Congreso el denominado “Super RIGI”, un nuevo esquema de incentivos para inversiones estratégicas con mayores beneficios que el régimen vigente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la iniciativa apunta a promover industrias que actualmente no existen en el país y acelerar el desarrollo de cadenas de valor vinculadas a minería, energía, tecnología e industrialización de recursos naturales.

“Argentina está dejando atrás décadas de déficit, inflación y falta de competitividad para transformarse en un país atractivo para las inversiones”, afirmó Caputo, quien sostuvo que el nuevo régimen buscará “poner a la Argentina al tope de la lista de destinos de inversión global”.

Según detalló el funcionario, el RIGI ya cuenta con 13 proyectos aprobados por unos 28.000 millones de dólares y, sumando iniciativas en evaluación, las inversiones comprometidas superarían los 94.900 millones de dólares.

Caputo anticipó además que “en las próximas semanas” los pedidos de inversión podrían acercarse a los 140.000 millones de dólares, impulsados por proyectos vinculados a cobre, litio, baterías, autos eléctricos, inteligencia artificial, data centers y energías renovables.

“El objetivo es transformar la matriz productiva argentina, generar empleo y aumentar las exportaciones”, sostuvo el ministro. Y agregó: “Esto permitirá continuar con la baja de impuestos y consolidar una economía más competitiva”.

El titular del Palacio de Hacienda también destacó el impacto internacional del programa económico y aseguró que la Argentina “pasó de ser un país irrelevante a convertirse en un ejemplo observado por el mundo”, a partir de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.