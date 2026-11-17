El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales las declaraciones del Sumo Pontífice sobre su encuentro durante la visita a la Argentina y destacó su mensaje sobre el diálogo y el valor de la vida humana.

“TREMENDA MASTERCLASS”, expresó el mandatario al difundir las palabras de León XIV, quien hizo referencia a la buena relación entre el mandatario argentino y Francisco a pesar de sus diferencias.

“Con Francisco, ellos sí, políticamente, representaban líneas muy distintas, sin embargo se llevaban muy bien”, señaló el Papa.

En ese sentido, el Pontífice destacó que su mensaje trasciende las posiciones partidarias: “El mensaje que quiero dar no es político. Ni derecha ni izquierda. Yo hablo de la Magnifica Humanitas”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también elogió al Papa tras su paso por el país.

“Tenemos un Papa espectacular. Qué bendición para nuestro país que nos haya visitado”, expresó en sus redes sociales.

Finalmente, León XIV resaltó la importancia de los valores compartidos y señaló que existía una “mutua comprensión sobre el valor de la vida y lo humano en todas sus etapas”.