El Gobierno destacó como “un hito histórico” el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

El Gobierno nacional destacó el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco firmado entre Argentina y Estados Unidos, al que calificó como un avance clave para la inserción internacional del país.

“Es nada menos que un hito histórico para nuestro país”, afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa

El acuerdo amplía el acceso preferencial de productos argentinos al mercado estadounidense, elimina aranceles recíprocos para 1.675 bienes y abre nuevas oportunidades para las empresas nacionales en un mercado de más de 340 millones de consumidores.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno señaló que el entendimiento es el resultado de una decisión política sostenida del presidente Javier Milei de construir una alianza estratégica con Estados Unidos basada en la previsibilidad y la confianza.

En ese sentido, remarcó que la Argentina llegó a la negociación con propuestas concretas y una hoja de ruta definida, lo que le permitió convertirse en el primer país en avanzar en un acuerdo de estas características.

Quirno detalló que el tratado no solo abarca el intercambio comercial, sino que también incorpora un marco específico para la promoción de inversiones, con mejoras en el entorno normativo y regulatorio y con el respaldo de organismos financieros estadounidenses como el Eximbank y la Development Finance Corporation (DFC).

Estas herramientas apuntan a impulsar inversiones en sectores estratégicos como energía, minería y recursos naturales, con impacto federal en las distintas provincias.

Finalmente, el canciller afirmó que el acuerdo forma parte de una estrategia más amplia de apertura e integración al mundo, orientada a transformar decisiones políticas en resultados concretos de crecimiento, generación de divisas y desarrollo sostenido para la Argentina.