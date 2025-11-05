El Gobierno desplegará un operativo de emergencia en la provincia de Buenos Aires por las inundaciones

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno dispondrá en las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires recursos nacionales para abrir caminos, ir hacia las familias que permanecen aisladas y pueblos comprometidos, en una conferencia de prensa que encabezó en la Casa de Gobierno junto al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La funcionaria sostuvo que esa decisión se adoptó a partir de la situación que atraviesan los productores agropecuarios, mientras que Adorni remarcó: "Que quede claro, el Gobierno nacional se está ocupando de los bonaerenses".

Bullrich anunció que mañana jueves se instalará en la ciudad de 9 de Julio un centro de operaciones, que trabajará con los intendentes de ese partido, General Viamonte, Bragado y Carlos Casares, y el sábado próximo concurrirán ministros nacionales para analizar la situación.

Desde Vialidad Nacional se enviarán máquinas para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, además de camiones volcadores y equipos especiales con personal operativo.

El Ministerio de Defensa sumará máquinas viales para movimientos de suelo, limpieza de drenajes y cunetas, y la instalación de puentes provisorios en los caminos más afectados.

También se desplegarán fuerzas federales con camiones y personal especializado para realizar tareas de asistencia y garantizar la conectividad en las zonas donde aún permanecen familias aisladas.

Bullrich manifestó que trabajarán con los productores agropecuarios y los afectados por las inundaciones, y expresó que “la situación que tenemos es histórica, en la Cuenca del Salado hay acumulación de lluvias. Desde 1.970 no había tanto, pero hay una serie de problemas que no se resuelven”.

“Estamos en una situación que no sabemos quién se hace cargo”, advirtió la ministra y afirmó: “Nos haremos cargo de esta emergencia, luego, los temas de fondo, debe de ordenarse”.

Agregó que “el agua no podremos sacar de los campos, pero sí evitar que la gente esté aislada”, y dijo que “no puede pasar que haya tanto desorden y la gente no pueda circular”.

“Nosotros tomamos esta decisión desde el Gobierno nacional y vamos mañana para allá. Y si el gobierno provincial quiere ir será bienvenido, en principio vamos a trabajar con los intendentes”, expresó.

Y manifestó que si el gobierno bonaerense “se quiere sumar, tiene que ser con algo ordenado, porque ahora es un verdadero desorden”.