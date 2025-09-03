El Gobierno desmintió versiones sobre el Visa Waiver Program

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, informó este miércoles que “el proceso continúa en curso, en el marco de la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos” para que la Argentina ingrese al Programa de Exención de Visa.

La aclaración se produjo frente a versiones “absolutamente infundadas que circularon en los últimos días respecto a una supuesta interrupción del proceso de admisión de la República Argentina al Visa Waiver Program”, sostuvo el comunicado.

Además señaló que las recientes visitas de funcionarios argentinos a ese país “no guardan relación alguna con el Visa Waiver Program”.

“En medio de las múltiples desinformaciones difundidas durante la campaña electoral, el Ministerio de Seguridad Nacional ratifica su compromiso con la transparencia y con brindar información veraz”, destacó el Ministerio de Seguridad.