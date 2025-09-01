El Gobierno denunció una “operación de inteligencia ilegal”

Ante la Justicia federal, consideró la difusión de audios privados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios una presunta “operación de inteligencia ilegal”.

Para el vocero presidencial, Manuel Adorni, intentan “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”, afirmó en la red X.

Según Adorni, “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.

La presentación judicial fue acompañada por un comunicado oficial de la Casa Rosada, en el que se calificó el hecho como “un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina”.

“No se trata de una filtración casual”, se remarcó, sino de una maniobra “clandestina” que habría incluido la captación de conversaciones en Balcarce 50, algo que el Ejecutivo consideró una “amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”.

Desde el entorno presidencial advirtieron además que -detrás de la maniobra- existiría “influencia extranjera”, con patrones de acción “similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”.