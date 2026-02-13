El Gobierno denunció por terrorismo a los responsables de los ataques al Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que los hechos constituyen un delito contra el orden constitucional y remarcó la decisión oficial de avanzar judicialmente contra los implicados.

“El que las hace, las paga”, expresó el funcionario al confirmar la denuncia.

En la misma línea, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que los disturbios formaron parte de una acción organizada para desestabilizar el orden institucional.

Según detalló, durante los enfrentamientos se utilizaron bombas molotov y otros elementos peligrosos contra las fuerzas de seguridad.

La investigación quedará radicada en el fuero federal y, de acuerdo con fuentes oficiales, ya hay más de una decena de personas identificadas.

A través de un video difundido en redes sociales, Monteoliva mostró una carpeta con el trabajo conjunto de la Justicia y la Policía Federal Argentina, y aseguró que se trata del “primer grupo de violentos identificados”.

Los señalados son:

Matías Enzo Roldán, de 27 años, oriundo de Tucumán. Fue identificado por un tatuaje en su brazo izquierdo tras ser captado por una cámara de TN.

Denis Alejandro Figueredo, de 20 años, vecino de Ciudad Evita (La Matanza), dedicado al rubro de la construcción. Fue registrado por una cámara mientras arrojaba piedras.

Federico Alberto Mazzagalli, de 42 años, residente en Caballito (CABA), vinculado a actividades profesionales y de diseño especializado.

Patricio Hernán Castellán, de 33 años, de Lomas de Zamora, comerciante dedicado a la venta de artículos de cuero, plata y productos regionales.

Desde la cartera de Seguridad indicaron que ahora corresponde a la Justicia ordenar sus detenciones.