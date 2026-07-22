El Gobierno delegó a Santa Fe la administración de la Ruta Nacional 12

El traspaso de la gestión integral de la ruta se realizó durante un acto en la Casa de Gobierno encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El acuerdo establece que la provincia asumirá el financiamiento de la ejecución de las obras, así como la conservación y el mantenimiento del corredor vial, mientras que la titularidad y la jurisdicción de la ruta permanecerán en el ámbito del Estado nacional.

Prevé que, en caso de que la provincia decida implementar un sistema de peaje mediante un esquema de concesión, deberá suscribirse un nuevo convenio conforme a lo establecido en el Decreto N.º 253/2026.

Durante la firma estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann; el secretario de Transporte, Mariano Plencovich; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Además participaron los diputados nacionales por Santa Fe Romina Diez, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini, Yamile Tomassoni, Gisella Scaglia, José Núñez y Pablo Farías.

Por la provincia participaron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el ministro de Economía, Pablo Olivares; el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo; el presidente y el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato y Javier Cervio, respectivamente; y el intendente de Roldán, Daniel Escalante.