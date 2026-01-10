El Gobierno definió la fecha de inicio de clases del ciclo 2026

La Secretaría de Educación informó que en la Ciudad de Buenos Aires la vuelta a clases será el 25 de febrero y el cierre del ciclo lectivo tiene como fecha el 18 de diciembre.

En la provincia de Buenos Aires comenzará las clases 2026 el 2 de marzo y cerrará el ciclo el 22 de diciembre.

En ambas jurisdicciones las vacaciones de invierno se desarrollarán entre el 20 de julio y el 31 de julio.

La provincia que arrancará más temprano será Santiago del Estero, cuyos alumnos volverán a clases el 18 de febrero.

La Secretaría de Educación informó que en la Ciudad de Buenos Aires la vuelta a clases será el 25 de febrero y el cierre del ciclo lectivo tiene como fecha el 18 de diciembre.

En la provincia de Buenos Aires comenzará las clases 2026 el 2 de marzo y cerrará el ciclo el 22 de diciembre.

En ambas jurisdicciones las vacaciones de invierno se desarrollarán entre el 20 de julio y el 31 de julio.

La provincia que arrancará más temprano será Santiago del Estero, cuyos alumnos volverán a clases el 18 de febrero.