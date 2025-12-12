El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria para la provincia de Buenos Aires

El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para varias zonas productivas de la provincia de Buenos Aires, afectadas por un fuerte fenómeno climático que incluyó inundaciones que retrasaron la producción y deterioraron caminos rurales. La medida, que cubre varios partidos bonaerenses hasta el 28 de febrero de 2026, permitirá a los productores acceder a beneficios previstos por la ley de Emergencia Agropecuaria tras la homologación de decretos provinciales.

Santiago Hardie, director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) —organismo nacional encargado de coordinar las respuestas ante desastres naturales—, dialogó con Creer o reventar y sostuvo que esta declaración significa reconocer oficialmente la gravedad de la situación y poner en marcha mecanismos de apoyo para aliviar las pérdidas del sector agropecuario, destacando la importancia de articular acciones entre el Estado nacional, la provincia y las entidades productivas.

"Si bien ha mejorado, todavía hay caminos que están en estado muy complejo y que hay que recuperar", subrayó.

La declaración de emergencia se formalizó tras un análisis técnico de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), que evaluó los impactos de las recientes precipitaciones e inundaciones sobre la producción agrícola y ganadera, y recomendó la medida al Ministerio de Economía. En ese marco, la resolución convalidó varios decretos provinciales que extienden el estado de emergencia o desastre agropecuario para múltiples circunscripciones rurales, aplicable desde principios de septiembre de 2025 hasta fines de febrero de 2026.

La emergencia agropecuaria habilita beneficios previstos por la Ley Nº 26.509, que incluyen la posibilidad de postergar obligaciones fiscales, acceder a líneas de crédito especiales y recibir apoyo financiero o técnico para recomponer la producción. Según Hardie, estos mecanismos están destinados a que los productores rurales puedan enfrentar un período especialmente crítico sin que la pérdida de ingresos o la interrupción de sus actividades termine por poner en riesgo su continuidad.