El Gobierno declaró como “terrorista” a la organización criminal ecuatoriana Chone Killers

La Oficina del Presidente informó que se dispuso la incorporación de la organización criminal ecuatoriana Chone Killers al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.

Su inscripción habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción en el país, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos, sostuvo en un comunicado.

Los Chone Killers son una organización narcocriminal originada en Ecuador que surgió en 2020 tras escindirse de la banda Los Choneros.

Desde entonces, se han consolidado como una de las estructuras criminales más violentas de la región, dedicadas al narcotráfico internacional, la extorsión, el sicariato y otras actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado transnacional.

Además mantienen vínculos con cárteles mexicanos para el tráfico de drogas y han perpetrado ataques contra civiles, fuerzas de seguridad y funcionarios públicos.

La incorporación al RePET se adoptó en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente.

La decisión fue adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Seguridad Nacional.

“Se fundamenta en los informes de carácter reservado elaborados por las áreas competentes de ambos ministerios, los cuales acreditan que la organización representa una amenaza externa real o potencial para la seguridad nacional, con riesgo para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación”, señaló el texto.

Remarcó, asimismo, que el presidente Javier Milei “reafirma el compromiso indeclinable del Gobierno Nacional con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, y sostiene la convicción de identificar y combatir sin ambigüedades a aquellas organizaciones que emplean la violencia, la intimidación y el terror como herramientas de acción”.

“La República Argentina continuará utilizando todos los instrumentos legales e institucionales a su alcance para proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”, finalizó el comunicado firmado por el Presidente.