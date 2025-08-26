El Gobierno declaró al “Cártel de los Soles” como organización terrorista

La decisión forma parte de los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, informó este martes la Cancillería en un comunicado.

Informe: Liliana Arias.

De ese modo, el Gobierno dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como Cártel de los Soles al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.

La medida fue adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia.

Y se fundamentó en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región.

Con esta medida, Argentina:

• Fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado.

• Refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales.

• Reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables.

La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó que con esta decisión “Maduro y su séquito son narcoterroristas”.

“Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales”, advirtió la ministra en sus redes sociales.