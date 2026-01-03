El Gobierno de Milei endurece los controles en el ingreso de venezolanos ligados al régimen de Maduro

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó este sábado que Argentina adoptó nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro.

La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, dispuso limitaciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al régimen de Maduro.

Las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros.

Adorni informó que "gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a Argentina".

En un comunicado, la Oficina del Presidente expresó además: "El régimen socialista que encabezaba Nicolás Maduro es actualmente el mayor enemigo de la libertad en el continente cumpliendo hasta hoy un rol similar al que tenía Cuba en los años setenta exportando el comunismo y el terrorismo a toda la región".

"Entre sus operaciones ha realizado interferencias electorales en Argentina, México, Colombia, Bolivia; ha empleado estrategias de infiltración en varios países del continente vía ataques de migración masiva, ha desarrollado alianzas con distintas ONGs progresistas para impulsar la izquierda radical en el mundo", agregó.

También señaló que Venezuela "ha fortalecido vínculos con Irán y Hezbolá, ha dado apoyo logístico a Hamás y a la guerrilla de Colombia y todo esto lo ha financiado con ingresos del narcotráfico que derivan del Cartel de los Soles, organización que fue declarada como grupo terrorista por este Gobierno el pasado 26 de agosto".

El comunicado de Presidencia agrega que "con la caída de Maduro, el presidente Milei expresa su apoyo para que las autoridades legítimamente electas por el pueblo venezolano en las elecciones de 2024 y en especial el Presidente electo Edmundo González Urrutia puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas.

El Gobierno también destacó el liderazgo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en la defensa de la democracia y de la libertad en Venezuela.

Argentina confía en que estos acontecimientos representan un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y al mismo tiempo abren una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario socialista de Maduro.

El presidente Milei finalmente reafirmó su compromiso con el regreso seguro del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien todavía se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada y recordó que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por su integridad física y su seguridad personal.