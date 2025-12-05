El Gobierno de Javier Milei aprobó una nueva política de inteligencia nacional

La Secretaría de Inteligencia de Estado informó que, por primera vez en veinte años, el Gobierno de Milei aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional, actualizando los lineamientos y los objetivos generales del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

La nueva Política establece los lineamientos estratégicos y objetivos generales que deberán orientar la labor de todo el Sistema

Entre esos objetivos se fijó la meta de posicionar a Argentina en el plano internacional, preservar la soberanía y la autonomía estratégica del país, proteger los recursos estratégicos y las infraestructuras esenciales y prevenir y combatir el terrorismo y el crimen organizado en todas sus manifestaciones.

También, anticipar y contrarrestar las amenazas en el ciberespacio de interés nacional y las actividades de inteligencia externas que afecten los intereses nacionales.

Estas disposiciones orientarán los esfuerzos del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo la dirección de la SIDE, con el propósito de consolidar un Estado moderno, seguro, soberano y fundado en los valores de la libertad.

Entre otros de los objetivos también se ratificó la necesidad de identificar e interpretar anticipada y correctamente los riesgos, amenazas y oportunidades para la consecución de los intereses estratégicos de la Nación

En el texto difundido este jueves por el organismo, se informó que también deberá, como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, ejercer el control y coordinación en el marco de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones.

Los Lineamientos Estratégicos y Objetivos Generales deberán guiar la interacción del

Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) con otros organismos de inteligencia para posibilitar el intercambio de información e inteligencia en función de las necesidades de conocimiento del Estado nacional y las competencias específicas de esos organismos.

Finalmente, permitirán ordenar el esfuerzo mancomunado de los órganos y entes del Sector

Público Nacional para contribuir con información, dentro de los límites establecidos por la Ley N° 25.520 y sus modificaciones, a la producción de inteligencia nacional por el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

Estos lineamientos serán la guía que deberá orientar todos los esfuerzos y actividades, en

apoyo a las máximas autoridades, en el camino de convertir a la Argentina en una potencia

moderna, soberana y fundada en los valores de la libertad.

En el documento que consta de 33 páginas, el Gobierno criticó al kirchnerismo al señalar que "hace más de décadas que el Sistema de Inteligencia Nacional presenta un

deterioro relevante que socava el funcionamiento de las instituciones democráticas y vuelve vulnerable a la Argentina frente a diversos riesgos y amenazas".

"Nuestro país fue objeto de ataques terroristas en los años 1992 y 1994 a la Embajada del Estado Israel y a la AMIA, respectivamente, cuyos hechos aún no han sido del todo esclarecidos.

Por su parte, agrega, la muerte del ex-Titular de la Unidad para la Investigación de la Causa AMIA Alberto Nisman, constituyó un hecho de suma gravedad institucional que generó un debate social y político acerca del funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional.