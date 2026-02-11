El Gobierno de EEUU apoyará a sus empresas que quieran invertir en Argentina

Yanina Lojo experta en comercio exterior y finanzas habló con Radio Nacional sobre los anuncios que se conocieron hace pocas horas referidos a inversiones norteamericanas en el país.

La especialista detalló que “el Gobierno Estadounidense reabre una línea de financiamiento para empresas norteamericanas que quieran exportar a nuestro país”.

Y aseguró que esto implica un importante voto de confianza hacia la política económica argentina.

Además aseguró que “diversos analistas internacionales aseguran que Argentina logró con Estados Unidos uno de los mejores acuerdos bilaterales de los últimos años en materia de beneficios arancelarios”.