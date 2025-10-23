El primer candidato a diputado bonaerense por LLA Diego Santilli manifestó que "a los ciudadanos hay que atenderlos todos los días y no sólo cuando hay elecciones" y destacó que en ese sentido "el Gobierno de Axel Kicillof abandonó a los bonaerenses, que no tienen IOMA, no tienen hospitales y no tiene seguridad".

"Le preguntaría a Kicillof que pasa en el IOMA que deja de atender a tantos bonaerenses y tiene reclamos de docentes y policías y que pasa con los hospitales que inaugura y que no funcionan porque no tienen médicos", remarcó Santilli.

El candidato libertario sostuvo que "estos temas había que discutirlos en septiembre pero el kirchnerismo no quiso hacerlo y ganaron porque nosotros entramos en un proceso en el que nuestros votantes sufrieron y fueron ganados por la apatía".

"Esto no puede volver a pasar y ahora tienen que ir a votar todas aquellas personas que tuvieron un año difícil pero que saben que vamos por un buen camino para volver a ser un país grande", añadió.

Santilli recordó que "2024 fue un buen año, el de las reformas, y casualmente no fue un año electoral como este, donde cada gobernador hace su juego y lo expresa en el Congreso".

Además, sostuvo que "aspiro a que podamos avanzar con las 3 reformas que el presidente Milei planteó en San Nicolás, que son la laboral, la impositiva y la previsional" y remarcó que "hasta el momento son las únicas propuestas que se conocen, porque la oposición sólo habla contra el presidente Milei sin proponer nada".

"Milei planteó una propuesta de reforma laboral porque de 23 millones de argentinos con capacidad de trabajar, sólo 9 lo hacen de manera formal y otros 14 lo hacen en el plano informal", indicó el candidato a diputado bonaerense.

"También planteó una reforma del Código Penal para tener tolerancia 0 con los delincuentes y bajar los impuestos para mejorar la competitividad de las empresas y está en la gente elegir si quiere ir por ese camino o volver a la inflación y a la pobreza que nos dejó el kirchnerismo", puntualizó por último Santilli.