El Gobierno dará de baja 900 mil planes sociales para reconvertirlos en capacitaciones

El Ministerio de Capital Humano finalizará el programa Volver al Trabajo el 9 de abril, poniendo fin a 900.000 planes sociales

Se dejarán de otorgar transferencias mensuales generalizadas para pasar a un esquema condicionado a la formación y orientado a la generación de empleo formal

Las capacitaciones en oficios tienen como objetivo permitir a los beneficiarios insertarse en el mercado laboral o brindarles herramientas de actualización que les permitan jerarquizar su perfil profesional.

Las formaciones serán realizadas a través de una red federal de instituciones públicas y privadas, con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia.

El Gobierno aportará la infraestructura y las empresas se encargarán de los contenidos, los capacitadores y los materiales

Este sistema tendrá condiciones exigentes: los beneficiarios deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. Si abandonan, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder al programa