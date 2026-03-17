El Gobierno creó un programa para combatir el fraude y otros delitos informáticos

La iniciativa busca reforzar las acciones de prevención, detección y respuesta frente a los delitos informáticos como las estafas piramidales y el phishing. A través del Ministerio de Seguridad Nacional, el Gobierno dio luz verde a una nueva estrategia para enfrentar las crecientes amenazas de delitos informáticos. La iniciativa se conoció en Boletin Oficial y se denominó Plan Federal de Lucha Contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027).

Por este tema, el especialista en IA, speaker y consultor internacional, Elizandro Santos, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "los delitos virtuales nos afectan a todos; todos podemos ser víctimas y cada vez implementan métodos más sofisticados".

Santos, además, remarcó que "hay empleados de las empresas de servicios que venden los datos de los clientes o informan a terceros que determinada persona está solicitando un servicio. Hay que tener mucho cuidado con esto".

Con este programa en materia de seguridad, publicada bajo la resolución 231/2026, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva estableció un marco de acción integral para la prevención, investigación y respuesta al fraude asistido por tecnologías digitales, con la coordinación de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos.