El Gobierno coordinó acciones por el fenómeno El Niño

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezaron una jornada en Resistencia, Chaco, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias frente al fenómeno El Niño.

Las condiciones del fenómeno climatológico, que ya se encuentran presentes, prevén una probabilidad cercana al 100 % de que continúe durante los próximos meses, con una intensificación prevista hacia la primavera.

Frente a este escenario, el Gobierno Nacional viene desarrollando una estrategia de preparación anticipada junto a las provincias de la Cuenca del Plata mediante reuniones de coordinación, el desarrollo del Tablero ENOS del SINAME para el monitoreo en tiempo real, la elaboración de modelos de riesgo para municipios y la capacitación de equipos para fortalecer la respuesta federal.

En el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, expuso en la reunión los principales lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027.

Se trata de una estrategia orientada a reforzar la articulación entre la Nación, las provincias y los municipios para anticipar y responder de manera coordinada ante inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno El Niño.

El Plan contempla acciones de planificación preventiva, monitoreo permanente y coordinación operativa, integrando el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

El objetivo es fortalecer la toma de decisiones basada en información científico-técnica y optimizar la respuesta ante posibles emergencias, se informó oficialmente.

En el encuentro estuvieron los gobernadores del Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el ministro del Interior de la República del Paraguay, Enrique Riera Escudero; el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Eduardo Menem; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La jornada contó, además, con la participación de autoridades de la Agencia Federal de Emergencias, ministros provinciales, representantes de las Fuerzas Federales y equipos técnicos, quienes avanzaron en la coordinación de acciones para fortalecer la preparación frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño en la región.