El Gobierno convocó a licitación para la privatización del Belgrano Cargas

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que se convocó a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

En un posteo que realizó en su cuenta de X el funcionario sostuvo que se trata de 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

La concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan al menos 200 millones de dólares en la renovación de vías.

“Durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes”, manifestó el ministro.

Y señaló que desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces.

“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente”, manifestó.

Caputo afirmó que “por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló” y destacó que “el sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener”.

“Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas”, explicó.

“Este es un paso más en el proceso de transformación del sector ferroviario y del programa de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional”, concluyó el ministro en su publicación.

El ministro tituló su posteo: “Avanza la privatización del Belgrano Cargas para ponerla en valor”.