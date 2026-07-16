El Gobierno contrató el servicio de mantenimiento programado de la aeronave presidencial

El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Funcionamiento y Mantenimiento de la Flota Aérea Presidencial, solicitó la contratación del servicio de mantenimiento programado periódico para la aeronave Boeing 757-256.

Se trata de las inspecciones mayores CHECK 1C, 2C y 3C, previstas por el fabricante para mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad y operación.

Estas inspecciones constituyen un procedimiento de mantenimiento preventivo rutinario, conforme al calendario técnico establecido por el fabricante, y no una reparación extraordinaria, se explicó oficialmente.

En ese contexto, se solicitó cotización a talleres aeronáuticos habilitados a nivel internacional con capacidad para realizar este tipo de inspecciones y el procedimiento fue publicado en el portal COMPR.AR.

Se recibieron dos ofertas y la contratación fue adjudicada al proveedor que obtuvo el primer lugar en el orden de mérito.

De ese modo, el 14 de julio pasado la aeronave despegó hacia el lugar donde se realizará la inspección mayor programada y se estima que los trabajos demandarán aproximadamente dos meses.

La fecha estimada de regreso de la aeronave al país es el próximo 15 de septiembre.