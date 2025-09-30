El Gobierno compensará a industrias que reduzcan el uso de electricidad en verano

El Gobierno lanzó un programa de incentivo para aliviar el consumo de energía eléctrica en el verano disponiendo compensar económicamente a las industrias que reduzcan el uso de electricidad en horarios pico de demanda. La iniciativa apunta a que los grandes usuarios disminuyan voluntariamente el consumo de luz en periodos de mayor demanda durante la temporada estival, otorgando una retribución económica a cambio, para evitar que el sistema se sature y se produzcan cortes. El ingeniero José Stella, docente Universitario y especialista en temas de Energía y consumo eléctrico en diálogo con Hugo Macchiavelli por Radio Nacional explicó cómo será este plan nacional.

"Cuando hay alta temperatura, y sean muchos días con temperaturas arriba de 30 º, el sistema se resiente. Por lo que hay picos de energía entre las 3 y 4 de la tarde. En ese momento no alcanzaría toda la generación de energía que tiene el país. Se importa desde Brasil y desde Uruguay, pero ante el déficit del flujo, los usuarios que se adhieran van a disminuir su demanda de energía", mencionó.

La normativa también aclara que podrán acceder solo los usuarios cuya potencia máxima registrada supere los 300 kW, lo que deja afuera a pymes o pequeños comercios. El foco, entonces, está en los grandes consumidores que, con un ajuste en sus procesos, podrían marcar la diferencia en la estabilidad de la red. "El premio será un incentivo económico que se va pagar por la demanda que se deja de tomar y se la pone a disposición de otros. No es obligatorio y hay que adheririse al programa", agregó Stella.