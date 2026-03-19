El Gobierno comenzó a publicar documentos clasificados de la dictadura

Un año después del anuncio, el Gobierno comenzó a publicar los documentos desclasificados de ese organismo correspondiente a esa década.

Se trata de documentos correspondientes al gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela de Perón (1973-1975); y de la última dictadura militar del 1976-1983.

Los documentos, que incluyen actas de las fuerzas armadas y actividades de inteligencia, pasarán del ámbito de inteligencia al Archivo General de la Nación para asegurar el acceso público y la preservación histórica.

"Iniciamos el Procedimiento de Publicación de documentos históricos correspondientes al período 1973-1983. En esta primera instancia, se publicará un conjunto de 26 documentos oficiales distribuidos en 492 páginas y la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la SIDE", explicó la Secretaría de Inteligencia.

Y agregó: "La iniciativa se integra a una política orientada a fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y su vínculo responsable con la sociedad".