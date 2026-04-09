El Gobierno celebró la aprobación de los cambios a la Ley de Glaciares

La Oficina del Presidente celebró la sanción de la Cámara de Diputados y la aprobación definitiva del Congreso de la Nación al proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos.

Por este tema, el diputado de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, en diálogo con Segundo Round, dijo que "más allá de las disputas políticas, la ley normaliza la situación de la inversión minera. La norma no toca, para nada los glaciares; sólo promueve la inversión en determinadas zonas periglaciares".

Quintar, además, destacó que "con esta ley las provincias vuelven a tener potestad sobre los recursos de sus jurisdicciones. De alguna manera, hemos eliminado la máquina de impedir: se generará más trabajo, más inversiones, más oportunidades para los argentinos".

Según el Gobierno, “la redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger, lo que llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional delta recursos naturales) y al dominio originario de las provincias”.

Estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan), recordó la Oficina del Presidente.

La reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista, agregó.

“Al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso, el proyecto reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera”, resaltó.

“Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder”, remarcó y añadió: “Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”.