El Gobierno celebró la aplicación en Europa del acuerdo con el Mercosur

En un comunicado de la vocería presidencial, la administración de Javier Milei informó que la Comisión Europea anunció la aplicación provisional del Acuerdo Mercosur–Unión Europea a partir del 1 de mayo.

El Gobierno añadió que "este es un acuerdo que se llevaba negociando más de un cuarto de siglo y que entre tanto vaivén le ha costado un incalculable crecimiento económico a nuestra Nación".

Y ratificó "el compromiso" de la gestión de La Libertad Avanza con la reinserción de Argentina en el comercio internacional es tan alto que fuimos el primer país del bloque en cumplir los procedimientos internos para hacerlo realidad.

"Con este acuerdo -expresa el comunicado- estamos entablando una sociedad comercial con uno de los mercados más importantes del mundo, pudiendo complementarnos mutuamente para así potenciar nuestro crecimiento".

"Para los argentinos este acuerdo significa poder vender sus productos en un mercado 10 veces más grande, sean productos agropecuarios como carne, granos o sus derivados industriales, productos vitivinícolas, productos de nuestro mar, exportaciones de servicios como por ejemplo lo relacionado a la industria del conocimiento, o la exportación de energía en diversos formatos, donde Argentina se vuelve un socio estratégico debido al problema que está habiendo en la cadena de suministro global", añadió.