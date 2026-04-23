El Gobierno celebró el fallo a favor de reforma laboral y dijo que busca "terminar con un sistema arcaico que dejó a millones de argentinos en la informalidad"

En un comunicado de la Procuración del Tesoro que reposteó el presidente Javier Milei, se informó que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió la plena vigencia de la ley de modernización laboral.

El juez Raúl Horacio Ojeda había dictado una medida cautelar suspendiendo provisoriamente la aplicación de más de 80 artículos de la norma.

El Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, realizó todas las presentaciones de fondo vinculadas a la medida cautelar y la contestación de la demanda.

La medida cautelar fue apelada y el recurso fue concedido con efecto "devolutivo", lo que significaba que la ley se mantenía suspendida por decisión del Juez.

Ante esta decisión, el Gobierno interpuso un recurso de queja en el que solicitó que se modifique dicha decisión y se confiera efecto "suspensivo" a la apelación.

Este recurso fue resuelto favorablemente este jueves por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, lo que significa que queda restablecida la vigencia de todos los artículos que habían sido suspendidos en un acto de suma gravedad institucional.

Paralelamente, contra la medida cautelar, el Ministerio de Capital Humano con patrocinio de la Procuración del Tesoro interpuso un recurso extraordinario federal per saltum con el objeto de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque esa decisión de suma gravedad institucional y disponga su suspensión durante la tramitación del recurso.

En el comunicado difundido por el Gobierno, se agrega que la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en esta materia está siendo fuertemente cuestionada por el gobierno y desde el primer momento fue planteada una inhibitoria para que la causa tramite en el fuero contencioso administrativo federal.

En el marco de dicha causa un juzgado asumió la competencia del tema.

El Gobierno recordó que, no obstante, el juez Ojeda, se negó a remitir la causa.

La administración de Javier Milei recalcó que se trabajó "incansablemente, adoptando las medidas legales e institucionales necesarias, para garantizar la implementación de una reforma que atravesó el debido proceso de debate, sanción y promulgación".

Remarcó además que el objetivo es "terminar con un sistema arcaico, de más de 50 años, que fracasó y dejó a millones de argentinos en la informalidad".