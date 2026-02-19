El Gobierno calificó de “perverso” y “extorsivo” el paro de la CGT

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que la medida perjudica a los trabajadores que desean asistir a sus empleos.

“Es bastante perverso, porque en definitiva, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”, sostuvo.

Y agregó: “No hay nada más extorsivo y no hay nada más en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”.

“Eso es un paro extorsivo. Por algo la gente los odia. Tienen un 80% de imagen negativa. ¿Cómo no van a tenerla si lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador?”, afirmó.

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó que “marchar en paz es un derecho” y garantizó que quienes se manifiesten sin violencia podrán hacerlo.

“No hay nada más extorsivo y no hay nada más en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”

Advirtió que quien “rompa, genere caos o atente contra el orden democrático” pagará las consecuencias y sostuvo que las fuerzas “están listas y van a actuar”.

“La Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”, concluyó.