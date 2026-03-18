El Gobierno calificó como "una decisión histórica" el fallo a favor de Argentina por YPF

La Oficina del Presidente informó que, gracias al consistente trabajo del último año de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaría de Justicia y la Cancillería, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó una decisión histórica y sin precedentes a favor de la República Argentina en el juicio por YPF.

La Cámara estadounidense concedió la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia y de todos los procedimientos pendientes ante la Corte de Distrito, hasta tanto sea resuelta la apelación de fondo relativa al juicio de YPF.

De esta manera, el tribunal de Nueva York hizo lugar al pedido presentado por el Gobierno argentino el 6 de marzo de 2026 y suspendió, además, la audiencia de apelación relativa al discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios.

"Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país", expresó el presidente Javier Milei a través del comunicado que lleva su firma.

Añadió que "la resolución refleja también el reconocimiento por parte de la justicia de los Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina".

El presidente Milei agradeció especialmente el trabajo mancomunado de la Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; del Subprocurador, Juan Stampalija; y del canciller Pablo Quirno.

También destacó que la República Argentina retomará con firmeza el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, desplegando todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger sus derechos soberanos y los intereses de sus ciudadanos. La estrategia jurídica del Gobierno cuenta, por primera vez desde que se inició el juicio por YPF, con rigor técnico y responsabilidad institucional en todas las instancias que demanda este proceso.