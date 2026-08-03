"El Gobierno busca garantizar el valor de la moneda con esta ley"

Así lo aseguró el catedrático Ricardo Manuel Rojas al ser consultado por Nico Yacoy y equipo del programa Primer Round de Radio Nacional sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

“Los países serios organizan el manejo del dinero con una cantidad de límites”, explicó Rojas, quien agregó que “la autoridad que decide cuánto se emite sea no solo técnicamente sólida sino que actúe sobre la base de datos técnicos y no de necesidades políticas”.

Al respecto, recordó que “históricamente el Banco Central no sólo fue una especie de instrumento del Gobierno para financiar sus gastos sino que las reformas, especialmente la de 2012, prácticamente lo convirtieron en un apéndice de la administración central”.

Los objetivos de la reforma de 2012 “chocan contra la Constitución y la lógica”, remarcó.

“El único objetivo que tiene el Gobierno con la moneda es garantizar su valor, que la cantidad de dinero sea estable” porque -añadió- “la inflación es el aumento de la cantidad de dinero, los precios se inflan como consecuencia que se infla primero la cantidad de dinero”.

En otro orden, consideró que “el problema más grave es qué va a pasar el día que no esté (el presidente Javier) Milei” y planteó que “la gente tiene que darse cuenta que defender un dinero estable es defender su economía doméstica”

También destacó que el proyecto le da ciertas garantías a los directores del Banco Central de que no puedan ser echados fácilmente si no cumplen con las presiones del Gobierno; y prohíbe conceder préstamos al Gobierno, las provincias o municipios, o comprar títulos públicos, “le quita toda participación al Banco Central en la financiación del gasto del Estado”.

“El gran secreto de todo esto es bajar el gasto público y limitar el presupuesto del Gobierno”, concluyó.