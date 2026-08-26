El gobierno busca ampliar la oferta de créditos para la primera vivienda

El Gobierno anunció un programa de $2 billones para impulsar los créditos hipotecarios, que será instrumentado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Será mediante licitaciones de depósitos a plazo para los bancos, comenzando la semana próxima.

La iniciativa contempla colocaciones del FGS con plazos de entre uno y cinco años, con una tasa mínima de UVA más 2,5% a un año y UVA más 4,5% a cinco años.

A su vez, las entidades que participen podrán otorgar créditos hipotecarios con una tasa máxima de UVA más 7,5%.

José Dapena, Contador Pùblico y Dr. en Economìa conversó con Nora Briozzo y el equipo de 100% Nora sobre las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno.

El especialista detalló que se trata de un gran cambio para aquellas personas que hoy están pagando un alquiler y con estas oportunidades podría, por una cuota similar, tener su casa propia.