El Gobierno avanza en la organización de la visita del papa León XIV

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este miércoles una nueva reunión de trabajo para avanzar en la organización de la visita que el Papa León XIV realizará a la Argentina en noviembre próximo.

En el encuentro, el primero de carácter interjurisdiccional, participaron representantes de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Durante la reunión se repasaron aspectos vinculados con la seguridad, la logística y la organización de los eventos multitudinarios que el Papa llevará adelante en cada jurisdicción, así como cuestiones de comunicación y presupuestarias.

Según se informó oficialmente, el próximo domingo llegará al país una comisión de trabajo de la Santa Sede que visitará los distintos escenarios previstos para los eventos durante la estadía del Papa.

Después de esa visita se realizará una nueva reunión de trabajo interjurisdiccional para poner en común los distintos temas y proyectos vinculados con la organización.

Y así continuar avanzando de manera coordinada con los equipos que participarán de las distintas instancias previstas.

En la reunión participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo, respectivamente; y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.