El Gobierno avanza en la eliminación de las PASO

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, continúa las reuniones que lleva adelante con gobernadores en busca de consenso para aprobar el proyecto de Reforma Electoral impulsado por el Gobierno, que incluye la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En ese contexto, recibió en la Casa de Gobierno al gobernador de San Luis, Claudio Poggi.

El funcionario y el mandatario provincial coincidieron en el encuentro en destacar la importancia de que el Congreso de la Nación apruebe la Reforma Electoral, la eliminación de las PASO y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Además repasaron la agenda de trabajo compartida entre la Nación y la provincia y analizaron los proyectos legislativos impulsados por el Poder Ejecutivo.

También, por pedido del gobernador, conversaron sobre la necesidad del traspaso a la provincia de San Luis de la traza de la ex Ruta Nacional N° 7, en el tramo denominado como Avenida José Santos Ortiz.

Entre otros mandatarios provinciales, se pronunciaron a favor de la eliminación de las PASO los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.