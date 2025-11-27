El Gobierno avanza con la eliminación de retenciones al petróleo convencional

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y su par del Interior, Diego Santilli, suscribieron este jueves acuerdos con los gobernadores de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Neuquén, Rolando Figueroa, para avanzar en la adecuación del esquema de derechos de exportación del crudo convencional.

La firma de los acuerdos se concretó en una reunión que se hizo en el Palacio de Hacienda, donde también participaron el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y autoridades de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

La medida permitirá preservar la actividad en las cuencas maduras, brindar previsibilidad a las inversiones y proteger el empleo.

Las actas de entendimiento firmadas replican el esquema iniciado días atrás con la provincia de Chubut y establecen un marco de esfuerzos compartidos entre Nación, provincias y empresas.

En ese contexto, el Estado Nacional se compromete a adecuar el régimen de derechos de exportación avanzando en la quita de retenciones al crudo convencional.

Las provincias, por su parte, ratifican y profundizan sus políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones.

Y las empresas se comprometen a sostener la producción y los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad de la actividad.

De esta manera, las inversiones que se impulsen en este marco priorizarán proyectos destinados a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales, reactivar equipos y pozos en cuencas maduras, mejorar la eficiencia operativa y sostener el nivel de empleo directo e indirecto asociado a la industria.

“El Gobierno Nacional continúa avanzando en la reducción de la carga impositiva sobre la producción y las exportaciones de energía, con el objetivo de aliviar al sector privado, promover nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido basado en reglas claras y previsibles”, destacó un comunicado del Ministerio de Economía.