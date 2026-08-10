El Gobierno avanza con la delegación de la gestión de rutas nacionales en San Juan

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron este lunes con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en el marco de la firma de un convenio por el que el Estado Nacional delega en la provincia la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales estratégicas.

El acuerdo contempla que la provincia se encargará del financiamiento, conservación, mejoramiento, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014.

Las rutas continuarán integrando la Red Vial Nacional y las obras ejecutadas pasarán al patrimonio de Vialidad Nacional una vez finalizadas.

El convenio tiene una vigencia de 20 años.

La reunión se hizo en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno y también participaron el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann; el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy; y el ministro de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, Fernando Perea.