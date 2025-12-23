El Gobierno autorizó los viajes con mascotas en micros y trenes de larga distancia

Esta medida permite que perros y gatos viajen en la cabina junto a sus dueños bajo ciertas condiciones regulatorias. Las empresas de transporte determinarán los requisitos y las restricciones operacionales. La veterinaria, Marina Mazzeo, en diálogo con Viva la Pepa, reconoció que "para la implementación de esta iniciativa deberán reacondicionar las terminales, estaciones y paradas para que contengan espacios específicos para la espera y el abordaje de pasajeros con animales domésticos”.

El Gobierno Nacional autorizó el traslado de animales domésticos en los servicios de micros y trenes de larga distancia. Los dueños que sean mayores de edad podrán trasladar a sus mascotas en transportadores adecuados para viajes largos y bajo los requisitos y restricciones que determinen las empresas transportistas.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, que aprueba las pautas y condiciones para su transporte, indicó que la Resolución 2076/2025 busca “responder a la necesidad del sector que, a diferencia del transporte aéreo donde está permitido, no contaba con la posibilidad de ofrecer a los pasajeros el traslado de sus mascotas”.

El animal podrá ubicarse sobre la falda del dueño, debajo del asiento delantero o en un asiento junto a la ventana, siempre sujeto con el cinturón de seguridad.

Al abordar, el pasajero deberá presentar la constancia de vacunación antirrábica vigente y la documentación que exija la empresa.

Las compañías de transporte definirán las condiciones específicas, como especies, razas, peso y dimensiones permitidas, así como días, horarios y recorridos habilitados.

También podrán cobrar una tarifa adicional, que deberá ser informada de manera clara.

En el caso de los perros guía o de asistencia quedan exceptuados de la medida con un régimen especial.

Con esta decisión, el Gobierno Nacional busca modernizar el sistema de transporte y responder a la demanda de quienes necesitan viajar con sus mascotas.