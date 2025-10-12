El Gobierno aumentó en 90 veces la ayuda a las empresas científicas y tecnológicas

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) lanzó nuevas convocatorias destinadas a financiar proyectos científicos y tecnológicos con un enfoque en la articulación entre el sector público y privado.

Los proyectos seleccionados recibirán un aporte mensual del orden de los 11 millones de pesos durante 24 meses, algo que en la Agencia fue calificado como "un aumento histórico que supera en más de 90 veces el promedio de los proyectos anteriores, que eran del orden de los 130 mil pesos.

Las convocatorias apuntan a impulsar la innovación en áreas estratégicas como agroindustria, energía, minería, salud y economía del conocimiento.

"Las nuevas medidas dejan atrás un modelo burocrático, lento e ineficiente y dan paso a un nuevo esquema de financiamiento que fortalezca la articulación entre la ciencia, la tecnología y la producción", destacó la Agencia a través de un comunicado.

El organismo, además, anunció las convocatorias STARTUP 2025 dirigidas a financiar emprendimientos de base tecnológica con alto potencial productivo.

Las ayudas del Gobierno a las Startup serán destinadas a proyectos en etapas de prueba de concepto y validación en laboratorio, a iniciativas en fase de ensayos de validación en entornos simulados y a promover la validación de productos en entornos reales con certificaciones, estrategias de negocio y acuerdos de transferencia tecnológica.

El nuevo esquema de financiamiento reduce los plazos de las convocatorias de más de un año y medio a solo seis meses.

Además, establece que las iniciativas serán aprobadas por orden de mérito con un plazo de ejecución promedio de 24 meses.