El Gobierno arma una mesa política nacional y convoca a los gobernadores

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este lunes que el presidente Javier Milei tomó la decisión de conformar una mesa política nacional.

Estará presidida por el Presidente y conformada por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el propio Adorni.

El Presidente también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores.

La mesa política de la provincia de Buenos Aires, además, se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial.

La decisión se tomó después de dos reuniones de gabinete que encabezó el jefe del Estado en la Casa Rosada.