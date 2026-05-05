El Gobierno argentino condenó los ataques de Irán contra Emiratos Árabes Unidos

La Cancillería afirmó que se trata de actos “injustificados, inaceptables” y “contrarios a los principios fundamentales del derecho internacional”.

“La República Argentina condena enérgicamente los ataques perpetrados por el régimen de la República Islámica de Irán contra infraestructuras civiles y económicas en los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo acciones dirigidas contra activos marítimos vinculados a empresas emiratíes”, expresó en un comunicado.

Manifestó su “plena solidaridad” con el pueblo y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y reafirmó su rechazo a toda forma de agresión que vulnere la soberanía de los Estados, amenace la estabilidad regional y ponga en riesgo la seguridad de la navegación y del comercio internacional.

Además, subrayó la importancia de garantizar la libre circulación en el estrecho de Ormuz, que definió como “eje estratégico para el comercio energético global”, y reafirmó la condena a las reiteradas agresiones del régimen de Irán contra los países del Golfo.

“La Argentina considera que una solución duradera a la actual escalada requiere la reapertura plena de dicha vía y la consolidación de un acuerdo sólido y verificable que brinde garantías efectivas de seguridad para los países de la región”, señaló la Cancillería.

Y sumó esa consideración “particularmente frente a los riesgos asociados a los programas nuclear y balístico de Irán, así como a sus actividades de desestabilización regional”.