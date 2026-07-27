Federico Alosno, economista especializado en finanzas, mercado de capitales y tecnología, habló con Hernán Mundo en Segundo Round para analizar la visita de Kristalina Georgieva y algunas de las frases que dejó la conferencia de prensa que la titular del Fondo Monetario Internacional realizó junto al titular del Palacio de Hacienda Luis Caputo.

“El gobierno apuesta a consolidar el respaldo del FMI y lograr inversiones extranjeras”. “Argentina debe cumplir tres puntos clave con el Fondo, mantener el superávit fiscal, acumular reservas y no financiar el tesoro con emisión y hasta acá lo viene cumpliendo”.

Para Alonso el Fondo Monetario ha mostrado un giro en las metas hacia la Argentina y eso hace que el país no tenga mayores problemas para cumplir con esas metas.

En cuanto a las metas de inflación, el economista destacó que el país logró bajar de una tasa anualizada del 200% al 30 o 35 y eso conforma al organismo que preside Kristalina Georgieva.