El Gobierno aprobó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

La Oficina del Presidente informó este martes en un comunicado que el Gobierno Nacional tomó conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales.

Sostuvo que el Presidente instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar “de inmediato” los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley.

“La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”, manifestó el comunicado.

El proceso de extradición que involucra al empresario había quedado habilitado más temprano por la decisión de la Corte Suprema de la Nación, que avaló el pedido formulado por la justicia de Estados Unidos.

La misma busca que el ciudadano argentino sea juzgado por una serie de delitos graves, entre los que se incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se basa en consdierar que el pedido de extradición formulado por la justicia de los EE.UU. se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.