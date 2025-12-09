El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones a los granos

El Gobierno anunció una nueva reducción de los derechos de exportación (DEX) para la soja, el trigo, el maíz y otros cultivos.

Informe: Gerardo Mazzocchi.

La medida alcanza a los principales complejos agrícolas del país y busca mejorar la competitividad del sector y acelerar el ingreso de divisas.

Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo a través de la red social X, las alícuotas bajarán en la soja de 26% a 24%, subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y girasol de 5,5% a 4,5%

Caputo remarcó que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia la eliminación total de los derechos de exportación.

“Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”, aseguró.

Según el ministro, "esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”.

“De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”, agregó Caputo.

Y concluyó: “ El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos".

A los pocos minutos de conocida la noticia, CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales) celebró la noticia, a la que calificó de paso "muy positivo que debemos valorar".

El antecedente más cercano fue la baja temporal a retención cero aplicada el 22 de septiembre, vigente durante tres días, que derivó en una liquidación extraordinaria del sector superior a US$ 4.900 millones, demostrando el impacto inmediato que tiene la reducción impositiva sobre el flujo de divisas.