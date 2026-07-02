El Gobierno anunció una inversión privada para construir un reactor nuclear en Atucha que creará 2.000 puestos de trabajo

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que la empresa Meitner Energy Latam presentó una propuesta para construir un reactor nuclear modular pequeño en Atucha, el primero de su tipo a nivel mundial.

El proyecto tendrá una inversión estimada de 1.200 millones de dólares y será a través de capitales privados estadounidenses en base a una patente argentina.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, declaró que se trata de "la noticia más importante del sector nuclear en 20 años".

"Esta inversión, de capitales privados estadounidenses en base a una patente argentina, implicará la construcción de un SMR, con una potencia aproximada de 300 MW. Por primera vez en nuestra historia, será un privado el que expanda la matriz energética argentina y la frontera tecnológica de nuestro país".

El portavoz del Gobierno añadió que "Argentina tiene más de setenta años de trayectoria nuclear, instituciones de primer nivel y talento reconocido en todo el mundo".

"Los cambios impulsados por el Presidente han generado la confianza para que una empresa internacional elija a nuestro país para construir un reactor nuclear 100% privado", señaló.

Se trata del ACR-300, un reactor SMR de Generación III+ y tecnología PWR, con una potencia aproximada de 300 MWe, precisó Caputo.

Destacó que esta obra creará alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación.

El ministro recibió la propuesta en una reunión junto al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam, y Pablo Franzetti, director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina.

Ramos Napoli declaró que se trata de "una gran noticia para el sector nuclear argentino".

"Es exactamente el modelo que venimos impulsando: el Estado genera las condiciones y garantiza la previsibilidad, y el sector privado invierte el capital asumiendo el riesgo. Todo esto va en consonancia con los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina que presentamos a finales de mayo", explicó.

El secretario de Asuntos Nucleares sostuvo que "Argentina tiene más de setenta años de trayectoria nuclear, instituciones de primer nivel y talento reconocido en todo el mundo".

Y remarcó que el hecho de que "una empresa privada elija a nuestro país para construir su primer reactor confirma que ese capital técnico, con las condiciones correctas, se transforma en inversión, trabajo y energía limpia de base".