El Gobierno anunció una inversión millonaria para reforzar la red eléctrica del AMBA

El Gobierno anunció este martes el llamado a licitación para una obra de infraestructura eléctrica destinada a ampliar la capacidad de transporte de energía en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una inversión estimada de US$800 millones y financiamiento privado.

Durante su conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que la Secretaría de Energía lanzó la licitación de “AMBA I”, la primera de las 16 obras previstas en el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.

Según precisó, la adjudicación está prevista para el primer semestre de 2027.

El proyecto contempla la construcción de una nueva línea de alta tensión de unos 270 kilómetros y una estación transformadora en Plomer, provincia de Buenos Aires.

El objetivo será reforzar el sistema eléctrico del AMBA, que concentra alrededor del 40% de la demanda energética nacional.

“Por primera vez en 20 años el sector privado va a realizar una gran obra de infraestructura energética en el AMBA”, afirmó Ravier, quien sostuvo que será “el primer paso” de un proceso destinado a solucionar estructuralmente los cortes de suministro eléctrico.

El funcionario cuestionó la política energética de los gobiernos kirchneristas y aseguró que entre 2003 y 2023 el Estado destinó cerca de US$150.000 millones a subsidios.

Según planteó, el congelamiento tarifario y la falta de incentivos provocaron una reducción de las inversiones y un deterioro de la infraestructura.

El plan completo prevé 16 proyectos, de los cuales 12 estarán ubicados en provincias del interior.

Una vez finalizadas las obras, el Gobierno proyecta incorporar más de 5.600 kilómetros de líneas a la red eléctrica, lo que representaría una ampliación del 38% respecto de su extensión actual.

Ravier señaló además que el Tesoro Nacional no participará del financiamiento de AMBA I.

CAMMESA realizará un aporte inicial de alrededor de US$100 millones proveniente, según explicó, de los resultados obtenidos por exportaciones de energía.

Además, el proyecto contará con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el adjudicatario podrá solicitar su adhesión al RIGI.

Durante la conferencia, el vocero también anunció una reducción de tasas y simplificación de trámites en el Registro de la Propiedad Inmueble; informó que el Ejecutivo envió 203 pliegos de jueces, fiscales y defensores al Congreso.

A la par, destacó que Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con una ganancia neta de $238.000 millones y un superávit operativo de US$120,7 millones.

Por último, comunicó un acuerdo automotor con Ecuador para reducir aranceles a vehículos y autopartes argentinas y confirmó la reglamentación del cobro de prestaciones habituales en hospitales nacionales a extranjeros sin residencia permanente.

En este último caso, las emergencias continuarán siendo atendidas independientemente de la situación migratoria del paciente.

En el espacio de preguntas y respuestas, Ravier recordó que “hemos recibido a diciembre de 2023 una Argentina en la que el Estado era una máquina de impedir”.

“Gracias a (Federico) Sturzenegger y con el liderazgo del Presidente hemos podido aprobar más de 16 mil desregulaciones con las que pudimos destrabar en gran parte o desmantelar ese Estado y a partir de ahí tenemos una economía mucho más libre”, enfatizó.

Para el vocero, “Sturzenegger tiene una tarea importante, tratar de hacer a la Argentina competitiva; de eso depende la calidad de vida que podamos darle a los argentinos”.

“Ser competitivos requiere bajar el costo argentino, que en gran parte se baja con estas desregulaciones”, consideró.

Por ello, completó, Sturzenegger es “una figura clave y tiene el respaldo no solo del presidente de la Nación sino de todo el Gobierno”.

Al ser consultado sobre la morosidad en el sistema financiero, reiteró que “por supuesto somos sensibles al problema. Cuando vuelve el crédito puede darse este problema”.

Sin embargo, aclaró, “el último dato muestra que el crecimiento se detuvo y se está empezando a revertir”.

“En este momento tenemos a los bancos reuniéndose con empresas y familias para tratar de dar una respuesta, refinanciando esas deudas con plazos más largos y tasas más bajas”, indicó.

Y añadió que “el gobierno ayuda a través de un plan de estabilización exitoso. La tasa de inflación decreciente va a ir haciendo que estas refinanciaciones se puedan continuar y la morosidad bajar”.

En otro tramo de la conferencia de prensa, al ser consultado sobre la construcción de nuevas rutas, Ravier afirmó que “el ministro (Luis) Caputo lleva adelante un proceso de transformación, un cambio de paradigma”.

“Este nuevo paradigma es el que ha tenido éxito en muchos países, donde las rutas nacionales no se hacen con el dinero de los pagadores de impuestos sino con inversiones privadas”, dijo.

Y consideró que “el orden fiscal, monetario y cambiario permiten hoy generar licitaciones, que haya inversores privados que quieran poner dinero en las rutas nacionales y de esta manera darle a la gente rutas de calidad”.

Por último, ante una inquietud sobre una posible campaña antiargentina, señaló: “Vemos un sentimiento o animosidad contra los argentinos, en el entorno del mundial y la figura del presidente por el liberalismo que él expresa”.