El Gobierno anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección en el Mundial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró este lunes que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026 de fútbol, que se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año en México, Canadá y Estados Unidos.

“Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos”, indicó el funcionario nacional. Y agregó: “Para todos, sin usar la plata de todos”.

January 19, 2026

El Mundial 2026 marcará un hito en la historia del fútbol al reunir a 48 selecciones, en un torneo que se disputará en 16 ciudades, con un formato renovado que introduce una fase adicional de eliminación directa y una distribución inédita de grupos.

El certamen comenzará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas, y concluirá en el MetLife Stadium de Nueva York, donde se celebrará la final el domingo 19 de julio.