El Gobierno anunció que bajará las retenciones al campo y que se eliminarán para las economías regionales

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció hoy la baja temporal de retenciones para los principales cultivos como la soja, el trigo, y el maíz y la eliminación definitiva de ese impuesto para las economías regionales.

Así lo comunicó el ministro al participar de la habitual conferencia de prensa que el vocero presidencial, Manuel Adorni, brinda en Casa Rosada.

Adorni, primero, anticipó la medida tras señalar que “bajar las retenciones tal como se prometió en campaña es restaurar el valor de la palabra presidencial" y destacó que "ahora al igual que en las épocas más prósperas de nuestra nación cultivar el suelo es servir a la patria”.

Aseguró que esta decisión fue posible "gracias al esfuerzo de los argentinos y el riguroso plan económico ortodoxo liderado por el ministro Caputo que ajustó el gasto público 15 puntos del producto y logró superávit gemelos”.

En tanto, Caputo afirmó que el Gobierno bajará "temporalmente", desde el próximo lunes y hasta fines de junio, las retenciones a los principales cultivos, entre los que nombró, a la soja, poroto, aceite, harina, trigo, cebada, sorgo, maíz y girasol.

"Entendemos la situación particular del campo, la situación de la sequía y la baja del precio de las commodities. Me encantaría poder eliminarlas a cero y permanentemente, eso implicaría tener un superávit equivalente a los ocho mil millones de dólares que hoy no tenemos", destacó el funcionario que remarcó que la medida es "producto de la consolidación del superávit financiero" alcanzado hasta el momento.

El ministro reafirmó que desde el Palacio de Hacienda "constantemente" revisan la situación financiera para ver "hasta dónde podemos bajar impuestos".

Además, resaltó la "señal" que del Gobierno buscan dar al sector agropecuario para demostrar que se encuentran al "tanto de su situación" y de que ese escenario no les es "indiferente".

Además, anunció la eliminación de forma "permanente" de las "retenciones a las economías regionales", a las que, señaló, como "otra gran deuda pendiente".

"El presidente siempre ha dicho que el campo era una prioridad, estas medidas vienen un poco a avalar estas promesas presidenciales", remarcó.

Acompañaron a Caputo, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y su par de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, quienes precisaron los detalles técnicos de la medida.

Iraeta detalló que las retenciones a la soja se reducirán, del 33% al 26%; las de la soja derivados, del 31% a 24,5%; las del trigo, cebada, sorgo y maíz, de 12% a 9,5%; y las del girasol, de 7 a 5,5%.

En tanto, ejemplificó que el "residual" que algunas economías regionales todavía pagaban por exportar bajarán a cero, entre ellos: el azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, foresto industria y arroz.

Por su parte, el ministro se comprometió a "seguir bajando impuestos" pero "sin comprometer nunca el orden macroeconómico".

"Esta estabilidad macroeconómica le permite a todos los sectores poder hacer proyecciones, poder planificar, cosa que hace un año no se podía hacer", subrayó.