El Gobierno anunció nuevos proyectos de inversión RIGI por 12 mil millones de dólares

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que la compañía argentina Pluspetrol presentó un proyecto de inversión en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI para el desarrollo del bloque Bajo del Choique.

El proyecto producirá 100.000 barriles de petróleo diarios.

Por su parte, Pampa Energía presentó un proyecto para construir una planta de fertilizantes en Bahía Blanca que contempla una inversión de 2.400 millones de dólares.

El total de proyectos asciende a 36 y representa un total de 95.000 millones de dólares en inversiones.

El RIGI es un programa del Gobierno argentino (Ley 27.742) que ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años para atraer inversiones superiores a US$200 millones.

Su objetivo es impulsar sectores estratégicos, mejorar la economía y garantizar estabilidad jurídica a los inversores.