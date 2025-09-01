El Gobierno anunció nuevo beneficio para jubilados y pensionados

El Ministerio de Capital Humano informó que el programa Beneficios ANSES se implementará a partir de septiembre y ofrecerá descuentos exclusivos en los principales supermercados del país.

Con el objetivo de mejorar los ingresos y capacidad de compra de jubilados y pensionados, incluye un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20 por ciento para perfumería y limpieza.

La iniciativa favorece a los más de 7 millones de jubilados y pensionados en Argentina, y también impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado, destacó el ministerio a cargo de Sandra Pettovello.

Además, mediante un convenio con el Banco de la Nación, los jubilados y pensionados de ANSES, que cobren sus haberes en ese banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5 por ciento sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, con un tope de 20 mil pesos mensuales.

El beneficio está previsto en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

De ese modo, el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32 por ciento) sobre el saldo que registren en sus cuentas, por hasta 500 mil pesos.

Los descuentos según supermercados

Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.

La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.

Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope No acumulable con otras promociones.

Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000 No acumulable con otras promociones.

*excepto carnes, electro y marcas seleccionadas.